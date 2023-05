REPLAY - Pourquoi y a-t-il la guerre au Soudan ? Le Talk franceinfo

Depuis la destitution en avril 2019 du président Omar el-Béchir par l'armée, le Soudan est en situation de grave crise politique mais aussi économique. La transition démocratique et civile initiée à l'époque, n'a jamais su s'imposer, et aujourd'hui, c'est un regain de tensions que connaît le pays, avec l'affrontement entre deux généraux, autrefois alliés. Abdel Fattah al-Burhan, à la tête de l'armée soudanaise (et du pays), et le général Hemeti, leader des Forces de soutien rapide (FSR) qui regroupent d'anciens miliciens du Darfour. Alors pourquoi la situation s'est-elle envenimée depuis le 15 avril dernier ? D'où vient cette rivalité entre ces généraux qui veulent chacun soit garder ou prendre le pouvoir ? Que peut faire la communauté internationale ?

Pour en parler, Manon Mella reçoit Maria Malagardis, grand reporter chargée de l’Afrique pour Libération, et Khadidja Medani, doctorante en géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Soudan, et rattachée au CEDEJ (Centre d'études et de documentation économiques, juridiques et sociales au Soudan, basé à Khartoum).

Un pays proche du "point de rupture"

Malgré des trêves et cessez-le-feu ces derniers jours, les tirs continuent de résonner à Khartoum notamment, la capitale du Soudan. Depuis le début des hostilités en avril dernier, on comptabilise près de 500 morts, plus de 300 000 habitants déplacés et près de 115 000 poussés à l'exil. Quant à ceux qui restent, ils doivent vivre dans des conditions sanitaires déplorables, sans eau potable, parfois même sans nourriture, et un accès aléatoire à l'électricité. L'ONU parle d'une "catastrophe humanitaire" et s'attend à ce que près de 860 000 Soudanais se déplacent ou fuient le pays d'ici octobre prochain.

Rejoignez-nous dès 18 heures, du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch de franceinfo, pour participer au Talk de Manon Mella. Une heure d'échange, d'éclairage, et de débat autour de sujets d'actualité et de société.