Quiberon : la mairie interdit les plages le soir, le préfet du Morbihan menace de fermer les bars

À partir de ce dimanche soir, les plages et parcs de Quiberon seront interdites d'accès de 21h à 7h du matin. La préfecture envisage la fermeture de tous les bars "à partir de 19h". Dix-neuf cas de coronavirus ont été détectés dans la commune bretonne cette semaine.

À Quiberon (Morbihan), les autorités durcissent le ton, après la découverte de plusieurs cas de Covid-19 chez des saisonniers et des vacanciers cette semaine. La mairie annonce, dimanche 26 juillet, la fermeture des plages et des parcs de 21h à 7h du matin, la mesure prenant effet le jour-même, rapporte France Bleu Armorique. La préfecture avait déjà décidé la fermeture d'un bar-discothèque.

Protéger les touristes

"Ce que nous constatons, c'est que tous les cas positifs sur la commune sont des jeunes de 18 à 25 ans, justifie Gildas Quendo, premier adjoint au maire de Quiberon. Ils sont liés à des regroupements de plus de dix personnes qui se rejoignent tardivement la nuit sur la Grande Plage. Nous sommes contraints de devoir interdire ces regroupements.

Notre souhait, c'est de protéger nos touristes, et de passer un message fort envers une certaine population qui ne prend pas les précautions nécessaires.Gildas Quendo, premier adjoint au maire de Quiberonà franceinfo

Un peu plus tôt dans la journée, le préfet du Morbihan, Patrice Faure, avait dénoncé sur France Inter "une irresponsabilité de la jeunesse" et prévenu qu'il pourrait prendre des mesures strictes pouvant aller jusqu'à "l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes" et la fermeture des bars à partir d'une certaine heure "par exemple 19h".

Je sais que ça va faire grincer les dents mais il s'agit de santé publique.Patrice Faure, préfet du Morbihanà franceinfo

Cette semaine, dix-neuf cas de coronavirus ont été détectés à Quiberon. A l'origine de ce foyer épidémique, une soirée dans un bar de la station balnéaire, à laquelle des saisonniers et des vacanciers avaient participé avant d'être testés positifs. Depuis, la préfecture a ordonné la fermeture administrative pour deux mois du bar en question, L'Hacienda.

"Les chiffres de contamination augmentent sur Quiberon", explique Patrice Faure. "Nous avons fait un peu plus de 230 tests hier, nous aurons les résultats entre ce soir et demain. En fonction de cela, je prendrai d'autres mesures", promet le préfet du Morbihan. Il pourrait notamment décider de "fermer les établissements dans lesquels on aurait détecté plusieurs cas de façon concomitante".

Un appel aux parents

"Chaque minute qui passe, ma volonté d'être extrêmement ferme croît", poursuit Patrice Faure, excédé par le nombre de soirées festives organisées par "la jeunesse qui est en vacances ou réside ici ignorant le danger de contracter et diffuser le virus"."Nous avons assez massivement renforcé les équipes de gendarmerie sur le terrain", assure par ailleurs le préfet du Morbihan.

Malheureusement, nous sommes en France dans un pays latin et seule la fermeté semble pouvoir faire reprendre raison à certains.Patrice Faureà franceinfo

Il appelle enfin à la responsabilité des parents "parce que nous trouvons des mineurs qui sont laissés chez les copains sans qu'ils soient gérés".