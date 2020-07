Coronavirus : un foyer épidémique à Quiberon, le patient zéro retrouvé

Il a fait le déplacement en personne. Le préfet du Morbihan procède lui-même à la fermeture administrative d'un bar-discothèque de Quiberon. L'établissement n'avait pas l'autorisation d'ouvrir et il pourrait être le point de départ du foyer de contamination au Covid-19. "L'Agence régionale de santé et la CPM ont mené l’enquête et ont conclu que la contamination s'est faite dans cette boîte de nuit", affirme Patrice Faure, le préfet du département.

Conduite imprudente

Un saisonnier de 19 ans fait partie des participants à ces soirées. Il développe les symptômes du virus samedi 18 juillet avant d’être testé positif. Plusieurs de ses amis tombent malades dont un jeune homme qui reconnaît une conduite imprudente. "On était sur la plage, on était un groupe de 30 à 40 personnes, on était ensemble, on était en contact avec plein de monde", explique Geoffrey M., un saisonnier. En tout, 13 cas se sont révélés positifs dans l'entourage privé du saisonnier.