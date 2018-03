Hommage national à Arnaud Beltrame : l'émotion à Carcassonne

À Carcassonne (Aude), les corps se figent et les visages sont graves. Dans la cour de la caserne, les gendarmes et leurs familles rendent hommage à leur collègue assassiné. Certains ont du mal à cacher leur émotion. Le colonel Beltrame n'est arrivé qu'en août dernier, mais son professionnalisme avait marqué ses collègues. "C'est quelqu'un qui a une haute idée des valeurs militaires, de discipliné, rigoureux, exigeant avec lui-même, mais également avec les autres", a précisé un collègue.

Des bouquets de fleurs et messages devant sa caserne

Un drapeau en berne devant la porte de la maison, c'est ici que vit Joël Derrien, il a longtemps dirigé la caserne de Carcassonne. Il salue le geste héroïque de son sucesseur. "Il est allé jusqu'au bout de son engagement et il a donné sa vie pour que quelqu'un d'autre puisse vivre. Pour les anciens gendarmes comme moi, c'est un motif de fierté et en même temps de grande tristesse pour la famille", déclare le lieutenant-colonel de gendarmerie à la retraite. Un sentiment partagé par de nombreux anonymes. Des bouquets de fleurs, messages et même quelques dessins s'amoncellent devant la caserne où avait été affecté le colonel Beltrame.

Le JT

Les autres sujets du JT