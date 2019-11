Barkhane : une opération en questions

L'opération Barkhane, qui a succédé à l'opération Serval, ce sont 4 500 soldats qui peuvent opérer dans une vaste zone sahélienne (cinq pays). Il s'agit de la plus importante opération française à l'étranger. Ses missions ? Barrer la route aux jihadistes affiliés à Al-Qaida et au groupe Etat islamique dans la région, qui s'organisent en cellules mobiles et multiplient les actions ciblées. Une mission dangereuse.

Pour quels résultats ?

Malgré la bataille entamée en 2013 au Mali, les jihadistes semblent difficiles, voire impossibles à contrer. L'intervention n'a pas réussi à empêcher la menace de se propager, notamment vers le Burkina Faso voisin. Néanmoins, l'engagement français avec l'ONU en soutien aux armées locales a provoqué un changement majeur : "empêcher la reconstruction d'un mini État jihadiste", rappelle Pierre Servent, expert militaire. 41 militaires ont perdu la vie au Sahel depuis 2013.

