Armée : quel est le rôle des soldats français au Mali ?

Barkhane est actuellement la plus importante "opex', opération extérieure, de l'armée française. Il s'agit de militaires, opérant sur cinq pays, sur une surface grande comme dix fois la France. 4 500 soldats français sont engagés dans cette zone sahélo-saharienne, déployée pour prêter main-forte aux armées maliennes ou encore nigériennes. Ils luttent contre les groupes armés terroristes, une nébuleuse secrète et dense de jihadistes qui sévissent dans le Sahel. Un combat difficile face à un ennemi aux multiples visages.

38 militaires tués depuis le début des opex

"La France est obligée en même temps de faire la lutte contre les jihadistes, et en même temps de faire la chasse à un certain nombre de groupes armés dans toute la région, qui sont de plus en plus des groupes de contrebande, de trafic en tous genre", explique Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l'Afrique. 38 militaires ont été tués depuis le début de ces opérations, dix pendant l'opération Serval et 28 dans le cadre de l'opération Barkhane.

