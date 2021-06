Barkhane : la France suspend sa coopération militaire avec le Mali

C. Barbaux, C. Apiou

Après la menace, les actes. La France suspend sa coopération militaire avec le Mali. Paris condamne ainsi le deuxième coup d’État en neuf mois dans ce pays du Sahel et exige le retour d’un pouvoir civil à l’issue des élections de 2022. Pour Emmanuel Macron, l’aide de la France nécessite des institutions stables et légitimes au Mali. Depuis huit ans, la coopération entre les forces françaises et maliennes est le pilier de la lutte contre le djihadisme au Sahel.

Un retrait inenvisageable

Un retrait définitif des troupes n’est pas envisagé, car il renforcerait les groupes terroristes. "Un retrait des ‘colonialistes’ et des ‘croisés’ français, je reprends la logomachie des groupes djihadistes, ce serait un triomphe absolu. Donc évidemment, les mouvances islamistes feront leur miel en termes de propagande et de recrutement", explique Vincent Hugeux, spécialiste de politique internationale. Les 5 000 militaires de la force Barkhane continueront d’opérer dans la région, sans leurs alliés locaux.