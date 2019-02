VIDEO. "Le matin, il y a des embouteillages" : au Salon de l’agriculture, la salle de traite accueille jusqu'à 300 vaches par jour

Comme à la maison, les éleveurs viennent traire leurs vaches tous les matins à six heures au Salon de l'agriculture. Seule différence : le léger stress des animaux qui ont parfois du mal à s'adapter les premiers jours. Louis est d'ailleurs obligé de masser sa vache pour que le lait sorte. "Elle est encore un peu stressée du temps du voyage", explique-t-il. Cet éleveur alsacien va venir deux fois par jour dans cette salle de traite montée spécialement pour le salon "lorsque les personnes attitrées viendront nous chercher pour passer parmi les visiteurs du salon".

"Ça bouchonne le matin"

Jusqu'à 300 vaches vont passer dans cette salle de traite tous les jours. Il y en a jusqu'à "28 qui peuvent être traites en même temps", explique Lionel, commissaire en charge de la salle de traite. "Le matin, il y a un petit peu des embouteillages vers six heures quand tout le monde veut traire parce que les éleveurs ont envie ensuite d'aller déjeuner. Ça bouchonne, mais on est à Paris, c'est normal les bouchons non ?", s'amuse-t-il.

Lionel va adapter sa salle "en fonction des horaires de concours et à la production des animaux", parfois elle continue de travailler la nuit mais c'est bien la traite de 18 heures qui remporte le plus grand succès auprès du public.