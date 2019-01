VIDEO. "Le vin est un produit de bonheur" affirme le ministre de l'Agriculture

Malgré les réactions suscitées par ses propos sur le vin qui n'est "pas un alcool comme les autres", Didier Guillaume persiste "bien évidemment", attribuant, mercredi 30 janvier sur franceinfo, des qualités de "bonheur" au vin.

"Dans une molécule de vin, il y a autant d'alcool que dans une molécule de whisky. C'est évident, sauf qu'il y a une filière viticole et que le vin fait partie du repas gastronomique, au patrimoine immatériel de l'Unesco. (...) On a une filière à défendre et le vin, c'est un produit de bonheur aussi", a assuré le ministre de l'Agriculture et de l'alimentation.

"Je le redis l'alcool est dangereux pour la santé. Il faut lutter contre les addictions. Il faut empêcher que les jeunes boivent", a-t-il martelé, précisant qu'il "n’incite personne à boire du vin, à se saouler". Pour autant, "le vin fait partie de notre patrimoine", a souligné Didier Guillaume.