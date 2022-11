"Le lait cru, c’est super important parce que c’est comme ça qu’on fait du bon fromage depuis pas loin de 3 000 ans, et je ne travaille pas de fromages au lait pasteurisé car ce n’est pas ma culture. Nous faisons un camembert de Normandie au lait cru, un camembert d’appellation. C’est d’autant plus important pour nous que le camembert a failli être pasteurisé. Régulièrement, les grands groupes laitiers essaient de faire passer la pasteurisation du camembert de Normandie dans la règlementation", explique l’artisan fromager Pierre Coulon au magazine "13h15 le samedi" (replay).

"Ça leur permettrait d’augmenter leurs volumes et aussi de passer leur gamme classique en gamme 'Fabriqué en Normande', 'AOP' [Appellation d’origine protégée]. Nous sommes contre ! Le camembert de Normandie doit absolument rester au lait cru. Et ma voix est aussi importante que celle d’un grand groupe", précise celui qui a créé à Paris une laiterie sociale et solidaire dans laquelle associés et salariés touchent le même salaire. Il vient tout juste d’ouvrir sa fromagerie dans le village même de Camembert...

"Le fromage, c’est une production fermière, artisanale, indépendante"

Maintenir le lait cru dans le label AOP est la dernière des batailles, car 95% des camemberts vendus en France sont fabriqués avec du lait pasteurisé. En s’installant dans le village au nom connu dans le monde entier, le fromager qui paie son lait deux plus cher aux producteurs que le prix habituel revêt l’habit de David face à Goliath : "Le fromage, c’est la diversité, c’est une production fermière, artisanale, indépendante. Et dans ce village symbolique, on a les grands groupes."

Lactalis, le roi du fromage industriel, règne sur Camembert. Il y affiche ses marques phares à quelques pas de l’église, possède la Maison du camembert et fait construire dans le bourg une fromagerie douze fois plus grande que celle de Pierre Coulon : "Je ne veux pas leur laisser l’entièreté, quoi ! Il en est hors de question !"

