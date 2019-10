Taxes douanières américaines : les producteurs français très inquiets

C'est l'un des chiffres du vendredi 18 octobre. Les taxes douanières mises en place par les États-Unis dès ce jour vont engendrer un coût de 6,8 milliards d'euros pour les exportateurs de certains produits français, dont le vin. Une mesure qui place les viticulteurs français dans une situation compliquée, comme en Bourgogne, où un vigneron qui exporte 25% de sa production au pays de l'Oncle Sam va voir ses bouteilles coûter plus cher.

"100 000 ou 120 000 de chiffre d'affaires en moins"

"Ça, c'est une bouteille qui part d'ici à 10 €, et qui va se retrouver sur le marché américain à 12,5 €", démontre Thiébault Huber. Une taxe de 25% appliquée par l'administration Trump et qui pourrait mettre en péril l'activité du producteur. "Rien que pour moi, qui envoie 7 000 à 8 000 bouteilles d'appellation régionale aux États-Unis, si demain j'en envoie plus que 4 000 ou 2 000, c'est 100 000 ou 120 000 de chiffre d'affaires en moins", explique-t-il.

