Tarn : le cyclotourisme séduit les touristes étrangers

Le voyage démarre au château de Tauziès, à Gaillac (Tarn). Des tour-opérateurs, spécialisés dans le cyclotourisme, sont venus d'un peu partout en Europe. L'occasion, pour ces professionnels, de se rencontrer et de découvrir la région Occitanie. Les touristes étrangers aiment la France, mais les envies sont différentes selon les pays.



Un tourisme de nature

Les voyagistes recherchent des lieux qui vont, à coup sûr, satisfaire les clients. "Pour les Allemands, les bons chemins, les bons restaurants et les hôtels sont très importants", explique Julian Zimmermann, tour-opérateur allemand. Le point commun de tous ces tour-opérateurs, c'est le cyclotourisme. Le vélo est de plus en plus prisé dans les voyages. "On sait que la France est la deuxième destination mondiale pour le tourisme à vélo, indique Elsa Guerin, chargée de mission vélo au Comité régional du tourisme et des loisirs. Et au cours des dernières années, avec l'effet du Covid notamment et la recherche du tourisme de proximité, de nature, on a eu énormément de Français aussi qui se sont mis à cette pratique." Les routes du Tarn, au milieu des vignes de Gaillac, ont de quoi séduire les touristes.