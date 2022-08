Sécheresse : les eaux usées réutilisées en Espagne

Dans le sud de l’Espagne, dans la région de Murcie, les terres arides s’offrent à perte de vue, mais au milieu, on peut voir des hectares de champs verdoyants. Ici, l’arrosage est régulier. Fernando Costa irrigue son champ de poivrons comme partout dans la zone : avec un système de goutte-à-goutte. Pour les irriguer, il ne puise pas dans les nappes phréatiques, mais dans des eaux usées, retraitées. Elles sont vitales pour la rentabilité de son exploitation.

14 % d’eau réutilisée

"Sans ces eaux usées, 15% de cette superficie ne serait pas cultivée, voire plus, car tous les jours on a besoin d’eau et celle du fleuve diminue de plus en plus", estime Fernando Costa, agriculteur. Les eaux usées sont traitées juste à côté, dans la station d’épuration de la ville. Il y a vingt ans, la région a lancé un grand plan contre la sécheresse. Une centaine de stations d’épuration s’adaptent pour fournir les agriculteurs. En Espagne, 14% des eaux sont réutilisées, contre 1 % dans l’Hexagone.