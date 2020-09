Santé : la responsabilité de l’homme dans les épidémies

Au départ de l’épidémie de Covid-19, beaucoup ont pointé du doigt la potentielle origine animale de ce virus qui aurait été transmis par la chauve-souris et le pangolin. La journaliste Lise Vogel rappelle que si on analyse les faits, l’homme est souvent à l’origine de ces épidémies. La crise de la vache folle avait notamment eu lieu à cause de l’alimentation donnée à cet animal. Il y a aussi eu des problèmes de pesticides qui se retrouvent dans les océans et contaminent les poissons.

Des responsabilités à assumer

Au moment de faire le bilan de ces crises, c’est la responsabilité de l’homme qui est pointé du doigt. "Cette responsabilité, elle est claire : ce sont toutes les activités intensives de l’homme qui sont à l’origine de ces crises, que ce soit l’agriculture, la pêche l’élevage ou bien sûr la déforestation. Tout cela est à l’origine de tragédies et de déséquilibres écologiques et sanitaires", explique Lise Vogel.