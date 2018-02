VIDEO. Salon de l'agriculture : les trois règles à suivre pour les présidents

La règle d'or d'une visite au Salon de l'Agriculture est simple : savoir déguster. Avec retenue et modération comme le général de Gaulle, avec bonhommie comme Georges Pompidou ou en se forçant un peu comme Valéry Giscard d'Estaing. Dans ce domaine, le champion toute catégorie reste Jacques Chirac, suivi de très près par un autre président corrézien : François Hollande.

Jacques Chirac, champion du salon

Deuxième règle : aimer les bêtes et avoir un minimum l'air de s'intéresser. Là encore, Jacques Chirac est le champion. Enfin, règle numéro 3 : donner du temps, comme Jacques Chirac, une quarantaine d'éditions à son actif, et François Hollande, détenteur du record du temps passé sur place avec douze heures d'affilés. À l'inverse, Nicolas Sarkozy est un sprinteur en ne restant que deux heures. François Mitterand n'a lui laissé aucun souvenir au Salon. Il n'est venu qu'une seule fois en 1981 comme candidat, et plus jamais après comme président.

