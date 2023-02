Salon de l'agriculture : Elisabeth Borne en déplacement pour présenter un plan pour se passer des pesticides

Elisabeth Borne est en déplacement au Salon de l'agriculture à Paris, lundi 27 février. Le journaliste Léo Seux, en direct de l'événement, explique que la Première ministre va dévoiler les premières mesures du plan du gouvernement pour se passer des pesticides.

Elisabeth Borne est en déplacement au Salon de l'agriculture, qui se tient à la Porte de Versailles à Paris, lundi 27 février. Le journaliste Léo Seux, en direct de l'événement, explique que "la Première ministre déambule depuis déjà deux heures dans les allées du Salon de l'agriculture, et elle est très attendue sur la question phare de son déplacement : celle des pesticides".

"Un plan pour anticiper les interdictions"

Léo Seux poursuit en expliquant qu'elle va parler des pesticides "devant des agriculteurs qui ont parfois le sentiment d'être privés de solutions, avec des interdictions qui s'additionnent". "Il faut dire que déjà, en janvier, le gouvernement a été contraint par la justice européenne de renoncer aux dérogations sur les néonicotinoïdes", poursuit le journaliste. "Alors, la Première ministre devrait annoncer dans l'après-midi les contours d'un plan pour anticiper ces interdictions. L'enjeu est de coordonner l'action de l'Union européenne et celle de la France, et de permettre le développement à chaque fois d'alternatives chimiques ou non."