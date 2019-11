"Ras-le-bol" des agriculteurs : 1 000 tracteurs vont converger vers Paris mercredi, annonce la FNSEA

Les engins seront "dès 6 heures du matin aux portes de la capitale", précise le syndicat dans un communiqué.

Les agriculteurs du syndicat FNSEA du grand bassin parisien ont annoncé, vendredi 22 novembre, que 1 000 tracteurs allaient converger vers Paris mercredi 27 novembre, dans le cadre d'une mobilisation nationale destinée à exprimer le "ras-le-bol" de la profession. "Plus de 1 000 tracteurs venus des régions Hauts-de-France, Normandie, Ile-de-France, Grand-Est, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté se donnent rendez-vous à Paris. Ils seront dès 6 heures du matin aux portes de la capitale", indiquent-ils dans un communiqué. Ailleurs en France, "les formes d'actions varieront en fonction des territoires et des productions", précise la FNSEA.