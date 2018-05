Pyrénées-Orientales : à Céret, les toutes premières cerises de la saison arrivent

Les vergers de Céret, dans les Pyrénées-Orientales, sont, dit-on, les plus ensoleillés de France. Elles arrivent timidement ; quelques piqûres grenat sur des branches encore vertes. Les toutes premières cerises ont du retard cette année et il faut bien les choisir. La pluie en a fendu quelques-unes, mais la récolte s'annonce bonne. Ce premier matin, ils sont quatre cueilleurs ; ils seront une trentaine dans dix jours, pour 50 à 60 tonnes dans ce verger.

Le prix devrait baisser d'ici la fin du mois de mai

Céret, une des villes les plus ensoleillées de France, récolte toujours ses cerises en premier. C'est la tradition et surtout un bon atout économique. À la vente, près de 20€ le kilo, les premières cerises sont encore chères, mais il y a toujours quelques mordus. Si vous attendez l'été des cerises, ce sera plutôt vers la fin du mois de mai. Le prix pourrait tomber à 5€ le kilo et elles n'en seront que meilleures.

