Pyrénées-Atlantiques : l'Etat envoie la brigade loup pour sauver les brebis de la vallée d'Ossau

L'objectif est de remédier aux attaques de troupeaux. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a lancé une brigade mobile d’intervention spécialisée de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) pour traquer le loup hybride de la vallée d'Ossau, annonce-t-elle dans un communiqué publié samedi 22 septembre. Une décision conforme à l'engagement pris deux jours plus tôt par le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy.

Depuis le printemps, un loup hybride (mélange de chien et de loup) a tué plus de 150 brebis dans la région. Les tirs de défense sont désormais autorisés pour les éleveurs. Mais cela n'a pas empêché l'animal de continuer à attaquer des troupeaux.

La mission de cette brigade loup "sera préparée la semaine prochaine avec les maires et bergers", précise la préfecture, précisant que "des équipes seront sur place la semaine suivante pour une période d’une quinzaine de jours".