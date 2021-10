Pistaches : le retour de l'or vert en Provence

Et si on retrouvait le goût de la pistache de Provence ? Cette culture a totalement disparu de France depuis un siècle. Les pistaches que nous mangeons viennent essentiellement des États-Unis ou d'Espagne. Mais des agriculteurs du Vaucluse ont décidé de réintroduire cet arbuste méditerranéen, peu gourmand en eau.

La recette du nougat blanc provençal, à base de pistaches, est ancestrale, et en Provence, elle se transmet de génération en génération. "Il faut de la force, mais aussi du savoir-faire", explique Laure Pierrisnard, directrice générale des confiseries du Roy René. "[La pistache] est un ingrédient qui se torréfie et qui peut se caraméliser, c'est un ingrédient très gourmand qui peut permettre de s'exprimer complètement", ajoute-t-elle. Sauf que cette pistache vient d'Espagne, et sa culture a disparu des terres provençales.



"Il s'adapte très bien au climat méditerranéen"

Fabien Fiorito est producteur de truffes dans le Luberon et il y a deux ans, il a décidé de se diversifier. En récupérant les terres de ses grands-parents, il a décidé de se lancer dans la culture de la pistache. Comme lui, une poignée d'agriculteurs du sud de la France ont tenté de se lancer dans l'aventure, tentés par cet arbre qui ne craint pas le réchauffement climatique. "Il s'adapte très bien au climat méditerranéen", explique Fabien Fiorito.