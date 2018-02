Pesticides : une enquête alarmante sur les fruits et légumes

Des herbes aromatiques, du céleri, des clémentines… Dans ces fruits et légumes non bios, réputés bons pour la santé, on retrouve des résidus de pesticides dépassant largement la limite maximale autorisée en France, assure un rapport publié ce mardi 20 février. D’après les chiffres de la répression des fraudes, 29% des herbes fraîches, 16% des céleris en branches et 9% des navets ont dépassé les limites autorisées. Une surprise pour les consommateurs.

Trop de pesticides dans l’agriculture

Pour certains fruits, même constat : 6,6% des cerises et 4,4% des oranges dépassent la limite maximum. Certains légumes ne dépassent jamais la norme, comme les artichauts ou les betteraves. Pour l’association écologiste qui publie ces chiffres, certains agriculteurs utilisent encore trop de pesticides. “Donner plus de moyens à la répression des fraudes, ce sera le meilleur moyen d’assurer une meilleure surveillance”, estime François Veillerette, membre de l’association Générations Futures. Réduire les pesticides, un principe de précaution : ils perturbent le système hormonal quand ils sont consommés en grande quantité. Ce qui n’est pas le cas en France : selon le même rapport, seuls 2,7% des fruits et 3,5% des légumes dépassent les normes. Le gouvernement doit présenter un plan de réduction des pesticides à la fin du mois de mars.

