Pesticides dans les légumes : la France fait mieux que l’Espagne

Durée de la vidéo : 3 min

Les fruits et légumes de notre quotidien ont été passés au crible par le magazine "Que Choisir". La France tire son épingle du jeu, avec des produits plus propres, conséquence de méthodes de culture différentes. Mais les prix s’envolent. - (France 2)

Les fruits et légumes de notre quotidien ont été passés au crible par le magazine "Que Choisir". La France tire son épingle du jeu, avec des produits plus propres, conséquence de méthodes de culture différentes. Mais les prix s’envolent.

Des fruits et légumes appétissants, cultivés en France mais aussi à l’étranger, notamment en Espagne. Certains consommateurs se méfient. Nos fruits et légumes sont-ils vraiment plus sains ? Oui, selon le magazine Que Choisir. On trouve deux fois moins de résidus de pesticides dans les légumes français que dans les légumes importés. Par exemple, il y a des traces de pesticides dans 55% des poivrons français, contre 79% en Espagne. Alors comment expliquer ces résultats ?

Privilégier les méthodes naturelles

Dans la province d’Almeria, au sud de l’Espagne, une immense mosaïque de serres. Plus de 30 000 hectares de terres sont dédiés à la culture du légume. La spécialité d’Antonio Zamora, c’est le poivron, trois hectares de poivrons jaunes et rouges, destinés à l’exportation. Aidé par un expert en biologie, il utilise de moins en moins de pesticides et privilégie les méthodes naturelles. Mais parfois, il est obligé de traiter, contre les punaises vertes par exemple. Il emploie aussi des fongicides contre les champignons.

Selon Que Choisir, nous ne sommes pas toujours vertueux. En 2019, 100% des pêches et cerises françaises contenaient des pesticides, contrairement à celles de nos voisins européens, qui en avaient nettement moins.

Parmi Nos sources

Publication de l’étude du magazine Que Choisir page 6 (Article recoupé par notre propre enquête)

Ministère de la Transition écologique

Ministère espagnol de l’agriculture

Comparatif sur Eurostat

(Espagne n°1 des ventes de pesticides dans l’UE avec : 2021 = 76 173 tonnes vendues.

La France est juste derrière, avec : 2021 = 69 444 tonnes vendues.)

Liste non exhaustive