Australie : immersion dans la forêt tropicale ancestrale de Daintree

Durée de la vidéo : 4 min

Rares sont les forêts à être épargnées par la déforestation sur la planète, y compris la plus vieille au monde, la forêt de Daintree au nord-est de l’Australie. Malgré l’action humaine, une faune et flore semble avoir d’incroyables mécanismes de défense.

Un épais tapis vert à perte de vue recouvre ces vallées du nord-est de l’Australie. La forêt tropicale de Daintree est la plus vieille au monde, et renferme sous sa canopée, une biodiversité exceptionnelle, restée intacte depuis plus de 180 millions d’années. Un dédale d’arbres centenaires entremêlé de lianes, dans lequel s’aventure ce matin-là, une famille de touristes australiens. Ils sont accompagnés de Neil Hewett, qui parcourt cette jungle dense depuis plus de 30 ans.

Des mécanismes de défense dissuasifs

"C’est un fragment d’une ancienne forêt tropicale, qui recouvrait auparavant toute l’Australie mais aussi l’Inde, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Antarctique. C’est comme si vous remontiez le temps ce matin", indique le guide, dans la forêt de Daintree. Un voyage dans le temps, dans lequel Neil Hewett va dévoiler aux touristes les secrets de longévité de ces plantes, qui ont résisté pendant plusieurs millénaires, grâce à des mécanismes de défense bien dissuasifs.

Au fil des années, la forêt tropicale s’étend peu à peu, et redonne toute sa grandeur à ce site unique au monde, bordé par des plages de sable blanc, qui donnent directement sur la grande barrière de corail, autre patrimoine australien inestimable.