Pénurie d’huile de tournesol : quelles alternatives et comment s’en procurer ?

On va s’intéresser à l’huile de tournesol, qu’on ne trouve plus dans les rayons de supermarchés, en raison de la guerre en Ukraine. Dorothée Lachaud nous fait part de ses astuces pour parvenir à s’en procurer.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l’huile de tournesol se fait rare dans les rayons de supermarchés. Il est néanmoins possible de s’en procurer "du côté des enseignes spécialisées dans le bio, ou encore dans les épiceries en ligne", indique Dorothée Lachaud, sur le plateau du 13h de France 2. Les sites comme Naturalia et Bienmanger.com avaient tous les deux de l’huile de tournesol "disponible et pas trop chère", souligne la journaliste.

Pour cuire les aliments, l’huile de colza ou de coco font très bien l’affaire

Certains particuliers en vendent sur des plates-formes en ligne, et "il faut être prudent", car certains "profitent de la pénurie pour afficher des prix complètement hallucinants". Une annonce propose ainsi 4 bouteilles au format miniature pour 52 euros. Beaucoup d’alternatives à l’huile de tournesol sont possibles. "Pour cuire les aliments, l’huile de colza ou encore l’huile de coco" font très bien l’affaire. Pour faire des gâteaux, "vous pouvez prendre de l’huile de pépin de raisin". Les huiles de noix, de lin, de sésame, pourront être utilisées pour assaisonner une salade.