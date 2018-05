PAC : la France va-t-elle y perdre ?

Les agriculteurs s'inquiètent de leurs subventions européennes. Bruxelles veut réduire les aides de la politique agricole commune d'au moins 12% sur le prochain exercice. Paris veut se battre contre cette mesure. "La France a un certain poids politique et économique en Europe pour se faire entendre. Avec près de 20 milliards d'euros, nous sommes les plus gros contributeurs au budget de l'Union européenne, 17% du total, juste derrière l'Allemagne. Les enjeux sont énormes, car nous sommes aussi les plus gros bénéficiaires des subventions. C'est presque un euro sur deux du revenu des agriculteurs français", explique le journaliste Hervé Godechot.

De longues négociations en perspective

Au moment de voter le budget, les voix françaises ne suffiront néanmoins pas. "Paris cherche des alliés auprès des grands pays agricoles qui pourraient souffrir autant que nous des réductions budgétaires. (...) La négociation entre les 28 pays européens va être très longue. Beaucoup pensent qu'elle ne peut pas aboutir avant le printemps 2019", commente le journaliste.

