Agriculture : vers moins de subventions européennes ?

Ce mercredi 2 mai, la France a entamé un bras de fer avec la Commission européenne. Paris ne veut pas entendre parler de réduction du budget de la politique agricole commune (PAC). "La France juge inacceptable la perspective de réduire de 5% la part du budget européen consacré à la politique agricole commune. Il faut dire que les agriculteurs français sont les premiers en Europe à bénéficier de ces aides. Pour la France, c'est 9 milliards d'euros de subventions", explique le journaliste Hervé Godechot. Les exploitations gagnant plus de 60 000 euros par an pourraient être les plus concernées par les coupes budgétaires.

Absorber le trou financier du Brexit

Bruxelles doit résoudre actuellement une équation budgétaire difficile. "Le prochain budget va devoir absorber le trou financier du Brexit. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne va provoquer un manque à gagner de 12 à 14 milliards d'euros par an. Alors la Commission essaie de trouver de l'argent partout. Les aides agricoles, c'est 37% du budget total", précise le journaliste.

