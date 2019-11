Nucléaire, agroalimentaire, environnement : 14 milliards d'euros de contrats pour la France en Chine

Des accords pour les entreprises tricolores ont été signés à Pékin mercredi 6 novembre pour 14 milliards d'euros, de source officielle chinoise. Le plus gros concerne une usine de traitement de combustible nucléaire. Il y a aussi des contrats pour des usines dans les énergies renouvelables, des accords sur l'hôtellerie et l'agroalimentaire avec 20 agréments pour pouvoir exporter en Chine de la viande, du fromage et du foie gras français. Enfin, deux usines de compotes de pomme et de confiture seront construites pour une entreprise française.

Séjour fructueux

La visite d'Emmanuel Macron a porté ses fruits. Le président français et son homologue chinois XI Jinping sont aussi sur la même longueur d'onde en matière d'environnement. Ils ont réitéré l'ambition de répondre aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat alors que les États-Unis ont officialisé leur retrait lundi.