Noix : la récolte bat son plein dans le Périgord

Dans le Périgord, la saison de la récolte des noix a commencé. Dans le verger de Christian Leymarie, une machine secoue les arbres pour faire tomber les fruits. La récolte bat son plein chez les producteurs AOP, appellation protégée des noix du Périgord. Chez les Leymarie, la famille se transmet de génération en génération le savoir-faire. Le père et le fils représentent la 17e et 18e génération d'agriculteurs sur les terres de Dordogne.

Un goût unique très prisé

Le ramassage est lui aussi mécanisé. La franquette, variété la plus connue, constitue 80% de la production de noix du Périgord. Une fois ramassée, elle est aussitôt lavée et séchée. Sur le marché de Sarlat, la récolte 2018 est déjà sur les étals et est très prisée par les amateurs, de toutes nationalités. Les noix coûtent autour de cinq euros le kilo, c'est plus cher que les noix américaines ou chiliennes. Le moulin de Maneyrol a été plusieurs fois primé pour la qualité de son huile de noix. Charlie Le Gallo explique que le goût est légèrement torréfié. La récolte va se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'octobre en Charente, Corrèze, Lot et Dordogne.

Le JT

Les autres sujets du JT