Menace sur les élevages écossais de saumon

L'Écosse compte plus de 250 fermes aquatiques où l'on élève le saumon. Leurs emplacements en pleine mer ne laissent pas présager de la réalité parfois cachée sous ces filets. Sous l'eau, des milliers de saumons sont défigurés, comme dépigmentés. Un parasite présent dans la mer se transmet de poisson en poisson et décime les élevages en quelques semaines. Pour Andrew Graham-Stewart, militant de la première heure, c'est la conséquence de l'élevage intensif et toutes les fermes aquatiques du pays sont concernées, y compris les bios.

Les exportations de saumon ont rapporté 650 millions d'euros à l'Écosse en 2017

Des images de saumons morts ont été transmises aux autorités écossaises. 98% des fermes analysées présentent des taux anormaux d'antibiotiques dans l'eau. Les exportations de saumon représentent un enjeu financier majeur en Écosse. En 2017, elles ont rapporté plus de 650 millions d'euros.

