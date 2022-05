Matières premières : les vignerons craignent une pénurie de verre

Au domaine de Rochebin, à Péronne (Saône-et-Loire), 15 000 flacons sont embouteillés par jour. Mais Laurent Chardigny, cogérant du domaine, est inquiet, car il ne va pas pouvoir tenir longtemps cette cadence. "À la fin de semaine, plus de bouteille. Je n'ai plus de ravitaillement de bouteilles avant la mi-juin", déplore le vigneron. Pour ne pas mettre quatre de ses salariés au chômage technique, le vigneron cherche de nouveaux fournisseurs.

Le verre a augmenté de 20 %

"Aujourd'hui, on n'est plus regardant sur la bouteille, on prend ce qu'on trouve. Il faut que ce soit une bourguignonne, et on aura une bouteille plus ou moins lourde, d'une couleur différente", explique Laurent Chardigny. En un an, le verre a augmenté de 20 %. En cause, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Une cave coopérative, à quelques kilomètres, a quant à elle perdu un mois de tirage, soit 100 000 bouteilles. La pénurie de verre s'accompagne aussi du manque de matières sèches, comme le carton ou les capsules en aluminium.