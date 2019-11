Le gouvernement annonce une mission sur l'abandon des animaux de compagnie et l'interdiction de la castration à vif des porcelets fin 2021

"Il est absolument scandaleux d'abandonner plus de 100 000 animaux de compagnie par an", a déclaré Didier Guillaume dimanche, sur le plateau du Grand Jury RTL-"Le Figaro"-TF1/LCI.

Elle sera lancée "dans les jours qui viennent". Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume a annoncé dimanche 17 novembre qu'il allait lancer une mission parlementaire sur les abandons d'animaux de compagnie, et que la castration à vif des porcelets "sera interdite" à la fin 2021.

"Il est absolument scandaleux d'abandonner plus de 100 000 animaux de compagnie par an, chiens ou chats, dont une grande partie est euthanasiée, et dont l'autre heureusement est accueillie par des bénévoles", a-t-il déclaré, interrogé au Grand Jury RTL-Le Figaro-TF1/LCI.

La mission, qui rendra un rapport dans les six mois, devra dire "quelle est la situation exactement aujourd'hui". "Il faut des chiffres, quelque chose qui soit non discutable (...) et expliquer aux Françaises et aux Français qu'il y a des règles", a insisté le ministre de l'Agriculture.

"Fin d'année 2021, on arrêtera la castration des porcelets à vif"

"Il y a des pratiques qu'il faut faire évoluer. Les choses doivent prendre un peu de temps, ce n'est pas du jour au lendemain, mais il y a deux ou trois sujets sur lesquels le gouvernement est déterminé", a souligné Didier Guillaume, qui en a parlé avec "l'ensemble des professionnels" et avec "les associations" pour le bien-être animal.

Lors de cet entretien, le ministre de l'Agriculture a également annoncé l'interdiction, fin 2021, de la castration des porcelets à vif. "On verra la décision qui sera prise" sur la manière dont il faudra castrer, "mais fin d'année 2021, on arrêtera la castration des porcelets à vif, il faudra faire autre chose, il faudra une anesthésie", a-t-il poursuivi.

Didier Guillaume avait déjà indiqué fin octobre que le broyage des poussins, "qui aujourd'hui n'est plus supportable", devrait être interdit fin 2021.