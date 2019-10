Le bio en ligne a le vent en poupe

Huile d'olive, huile de coco… les produits bio se retrouvent de plus en plus dans les placards des Français. Mais pour pouvoir s'offrir une alimentation totalement bio, cela a parfois un coût. Cette mère de famille a un secret : elle achète sur un site internet spécialisé. Elle l'a vérifié, l'économie est réelle. "C'est à 20 à 40 % d'économies, pour nous c'est très intéressant. On est quatre, on essaye de consommer le plus bio possible", avance-t-elle. Un marché qui fonctionne en France. Les taux de marge commerciale sont supérieurs aux magasins traditionnels : 32 % en magasin bio contre 29 % pour une supérette et 19 % pour un supermarché.

Réduire ses marges

La force des plateformes sur internet est de casser les prix. Mais comment font-ils ? "Nous, on a décidé de prendre le contrepied de cette logique, de diviser nos marges par 4 par rapport à un magasin classique et proposer des produits jusqu'à 50 % moins cher", explique Lucas Lefebvre, cofondateur de LaFourche.fr. Dans le concept, il y a surtout un système d'adhésion où les clients payent 59 euros par an. Les achats sont plus récurrents et le panier moyen plus haut. En six mois, l'entreprise est passée de 1 000 à 8 000 adhérents.

