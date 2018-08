Lait : la fin du miracle chinois

Méautis, en Normandie, et Carhaix, en Bretagne, sont deux usines dédiées à la transformation du lait français. Construites il y a moins de deux ans pour alimenter le marché chinois, elles sont aujourd'hui menacées. Dans la Manche, le géant asiatique Synutra prévoyait de produire 700 millions de briquettes de lait pour enfants. Un an après son lancement, le site serait en partie à l'arrêt. En cause : des exportations revues à la baisse.

Inquiétude chez les éleveurs

Même désillusion à Carhaix, dans le Finistère. Une usine de lait en poudre a été inaugurée en grande pompe en 2016. Là encore, les objectifs seraient loin d'être atteints. Mercredi 22 août, aucun salarié ne souhaite commenter la situation, mais certains regrettent tout de même un manque d'information. Les salariés sont dans l'attente et les éleveurs déboussolés. Synutra n'a pas souhaité communiquer, mais ici, on craint un désengagement à court terme du groupe chinois.

Le JT

Les autres sujets du JT