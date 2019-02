La viande française, une garantie de qualité ?

90% de la viande consommée dans l'Hexagone est d'origine française, une filière qui revendique être l'une des plus sûres du marché européen. Face au scandale sanitaire de la viande avariée provenant d'un abattoir polonais, les consommateurs exigent plus de transparence, même au restaurant. "Ça fait plusieurs fois qu'il y a des affaires de viande avariée donc je me méfie beaucoup", explique une cliente attablée à un restaurant. En France, la filière reste encadrée et tout commence dès la naissance de l'animal.

Une estampille sanitaire déposée par les vétérinaires

Sylvain Rousselet, éleveur de Mayenne, possède près de 300 bêtes et autant de passeports, qui sont les premiers maillons de la traçabilité. Ils permettent de voir le suivi de chaque bête, de sa naissance à l'abattage, avec la notification des contrôles sanitaires. L'éleveur assure qu'en France, une vache malade n'arrivera pas dans l'assiette du consommateur. La traçabilité se poursuit après l'abattage, chez le boucher. Un cachet sur les pièces de viande certifie leur qualité. Une estampille sanitaire déposée par un vétérinaire pour dire que la viande est comestible. Des mesures qui permettent de remonter rapidement le circuit en cas de fraude ou de problème sanitaire.

