La Nouvelle-Zélande ordonne l'abattage massif de bovins pour éradiquer une maladie infectieuse

Près de 126 000 bovins vont être tués afin d'éradiquer une maladie qui peut notamment causer des pneumonies.

Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a ordonné, lundi 28 mai, l'abattage de 126 000 bovins afin de tenter d'éradiquer l'infection à Mycoplasma bovis. Cette maladie douloureuse peut causer des pneumonies, des arthrites et l'inflammation des pis.

D'après la Première ministre, Jacinda Ardern, l'opération doit durer deux ans pour un coût de 886 millions de dollars néo-zélandais (613 millions d'euros). L'objectif est de protéger "le fondement de l'économie, le secteur agricole".

"Une décision difficile"

"C'est une décision difficile. Personne ne veut procéder à des abattages massifs. Mais le risque, si l'on ne fait rien, c'est que la maladie se répande dans le troupeau national", a défendu la cheffe du gouvernement. La maladie n'a pas de conséquence sur le lait ou la viande pour la consommation humaine.

De nombreux pays choisissent de tenter de contrôler les épidémies et non de les éradiquer. "Nous estimons qu'on s'attaque au problème à un moment où il est possible de l'éradiquer. Plus de 99% des fermes ne l'ont pas et nous voulons les en protéger", a ajouté Jacinda Ardern.

La campagne concerne une toute petite partie du bétail de Nouvelle-Zélande, où 4,2 millions de bovins sont abattus chaque année. Depuis la première apparition de cette infection bactérienne dans le pays il y a dix mois, 26 000 bovins ont déjà été abattus.