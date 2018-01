VIDEO. Nouvelle-Zélande : la Première ministre Jacinda Ardern annonce sa grossesse

La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, au pouvoir depuis octobre 2017, a annoncé qu'elle était enceinte de son premier enfant, vendredi 19 janvier. La naissance est attendue en juin, a expliqué tout sourire la dirigeante âgée de 37 ans, aux côtés de son compagnon, devant leur maison à Auckland.

"Clarke et moi sommes heureux de vous annoncer ce que vous savez déjà, nous attendons notre premier enfant, qui naîtra en juin, a-t-elle lancé aux journalistes présents. Je ne suis pas la première femme à travailler en ayant un bébé. Je sais que ce sont des circonstances particulières, mais il y a beaucoup de femmes qui l'ont fait bien avant moi."

L'annonce de vendredi a été précédée par un tweet montrant trois hameçons, dont un plus petit que les deux autres. La Première ministre y précise que son compagnon sera un "père au foyer".

We thought 2017 was a big year! This year we’ll join the many parents who wear two hats. I’ll be PM & a mum while Clarke will be “first man of fishing” & stay at home dad. There will be lots of questions (I can assure you we have a plan all ready to go!) but for now bring on 2018 pic.twitter.com/nowAYOhAbF