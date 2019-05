L'instant T d'Audric de Campeau, créateur de miel parisien

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Aujourd’hui, il est l’un des plus gros apiculteurs de Paris mais pas le seul !

On dénombre environ deux mille ruches dans la capitale et Audric de Campeau en gère près de 300 ! Il nous a fait l'amitié de venir avec ses abeilles toutes mignonnes.

Son instant T : c’est ce choix : lâcher une carrière très prometteuse dans le luxe pour devenir apiculteur... mais pas n’importe où : sur les toits de Paris !!

Les abeilles sont pacifiques et Audric de Campeau récolte 3 fois plus de miel à Paris qu’à la campagne. Le Miel de Paris : « Au nez, une puissante et persistante senteur de cassis et de griottes macérées ». Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le miel parisien n’est pas pollué et ne sent pas le goudron …

L’instant T c’est aussi un point de vue et une expertise. Audric de Campeau, apiculteur, possédent des ruches sur les toits de Paris… Les abeilles ce n’est pas que pour manger du miel, elles permettent aussi : La reproduction de plus de 80% des espèces végétales, la production de plus de 75% des cultures dans le monde · La production mondiale est en chute libre même dans ces champs d’amande de Californie : les fléaux qui détruisent nos abeilles sont multiples ! Comment expliquer que l’on mette tant de temps à comprendre ? Quels sont ces lobbies ?

En Chine, il y a une région où les abeilles ont été totalement décimées par les pesticides alors que les revenus des paysans proviennent de la culture des fruits. ils ont dû s’adapter et pollinisent eux-mêmes à la main!

Les manifestations des apiculteurs sont parvenues à faire interdire trois produits tueurs d’abeilles pour l’ensemble des usages en plein champ. Mais la mobilisation n’est pas terminée ! Plusieurs néonicotinoïdes comme le sulfoxaflor ou des insecticides particulièrement dangereux pour la biodiversité et les équilibres écologiques sont toujours autorisés au sein de l’Union européenne.

On se quitte avec Le groupe Be est composé d’une violoncelliste, d’une choriste et… de 40.000 abeilles !!!! Ecoutez, on les entends !