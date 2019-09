Jean-Baptiste Lemoyne: "Le Ceta est un bon accord pour les Français"

Interrogé sur l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, le Ceta, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne pense que "cet accord est un bon accord pour les Français, pour l'emploi français". Il indique qu'en "deux ans, nous avons multiplié notre excédent commercial par vingt: il était de 40 millions d'euros avec le Canada en 2017 et aujourd'hui nous sommes à 800 millions d'euros". Un accord qui a stimulé les exportations de la filière laitière de 20%.

Protéger l'agriculture française

Jean-Baptiste Lemoyne a rappelé que le Ceta n'est pas une menace pour l'agriculture française. "L'accord permet de protéger les produits du terroir notamment", a-t-il affirmé, avant d’ajouter que seules 12 tonnes de viandes canadiennes sont arrivées en France, car les Canadiens ne sont pas outillés pour respecter les normes françaises.