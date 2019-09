Brexit : "L'Union européenne et la France sont prêtes", assure Jean-Baptiste Lemoyne

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

"Je crois que l'Union européenne et la France sont prêtes" à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, lundi 9 septembre sur franceinfo.

"La France se prépare depuis longtemps. Nous avons adopté une loi en janvier dernier [loi habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne]. Nous avons recruté 600 douaniers supplémentaires pour pouvoir assurer un certain nombre de contrôles. Cela veut dire qu'on a mis des moyens, des moyens humains et des moyens financiers. Nous avons également recruté près de 200 vétérinaires pour tous les biens agroalimentaires. Par ailleurs, nous continuons à accompagner les entreprises, il y en a près de 20 000 qui exportent vers le Royaume-Uni. On fait tout pour que, pour notre part, cela se passe du mieux possible."

"Ce qu'on voit, c'est que le fog londonien a tendance à s'épaissir. Face à cela, c'est notre devoir d'être prêt. Les Britanniques nous ont dit ce qu'ils ne voulaient pas, mais on a du mal à savoir ce qu'ils veulent. Face à cette incertitude londonienne, nous sommes solides sur nos appuis et nous créons un contexte pour accompagner les particuliers et les entreprises", a affirmé le secrétaire d'État sur franceinfo.