Jardins : les potagers se mettent à l'heure d'automne

En Normandie, le potager du château de Miromesnil se prépare en douceur à la fraîcheur des petits matins d'automne. Pour Ilona Cayrel, la responsable de ce potager, c'est l'occasion de récolter la production du jour. "J'adore l'automne. Les soirées se rafraichissent un peu, on commence à avoir envie de soupe, et ça tombe bien, il y a tout ce qu'il faut", se félicite-t-elle. L'automne est un moment stratégique pour déplacer les plantes vivaces. Ce grand ménage de printemps se fait dès septembre. "L'automne nous sert à préparer l'hiver et le printemps. Ces derniers sursauts avant l'endormissement nous motivent aussi en tant que jardiniers", poursuit Ilona Cayrel.

2 500 mètres carrés de légumes de saison

Le potager d'exception se visite. Ses 2 500 mètres carrés comportent des légumes de saison, comme des choux, des épinards, des citrouilles, ainsi que des fleurs et des fruits. Depuis la Seconde guerre mondiale, le potager nourrit les habitants du château, qui fait aussi chambre d'hôtes. Là-bas, l'automne est une source d'inspiration pour dénicher de nouvelles recettes.