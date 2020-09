Ils sauvent la planète - Sénégal : un potager dans le désert

Avec ses pieds de manioc par dizaines, ses légumes et fruits, difficile de croire que cette ferme a poussé sur le désert tant la nature y est abondante. "C'est très important, ca attire les oiseaux, les abeilles", dit Gora N'diaye, fondateur de la ferme école de Kaydara. Il y a quinze ans, il n'y avait rien d'autre que du sable. Tout est sorti de terre par la volonté de Gora, autodidacte et pionnier de l'agro-écologie en Afrique. "C'était désertique, il n'y avait pas un seul arbre ici. Tout était sec et c'était même un terrain de football pour les jeunes du village."

Mais en-dessous, il y avait de l'eau. Il est le premier aussi au Sénégal à avoir adopté la permaculture, ce concept qui vise à créer des petits écosystèmes ou par exemple les arbres favorisent l'éclosion d'autres cultures végétales en retenant l'humidité. Le tout sans aucun produit chimique. L'autre avantage est de garantir des récoltes toute l'année et aux paysans d'avoir des revenus.

