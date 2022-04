Huile de tournesol : polémique autour de graines plantées par certains agriculteurs français

Face à la pénurie d'huile, les agriculteurs plantent du tournesol partout en France. Selon la Confédération paysanne, certaines seraient, dans certains endroits, des OGM. "On n'est pas dans une mutation naturelle, on est dans une mutation dirigée, provoquée, réalisée in-vitro par des généticiens", avance Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne. Cependant, la France "se refuse[rait] à avancer une réglementation dans ce sens".

Des semences homologuées ?

Ces graines, tolérantes aux herbicides, permettent d'éradiquer une plante parasite, l'orobanche, qui détruit les plants de tournesol. Sans étiquetage OGM sur les semences, les agriculteurs estiment respecter la réglementation. "Ces semences sont homologuées, certifiées [et] ont été inscrites au catalogue français et européen", explique Gilles Robillard, agriculteur membre de la Fédération de producteurs d'oléagineux (FOP). Selon la FOP, un tiers des champs de tournesols ne pourrait plus être cultivé sans ces semences.