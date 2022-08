Guerre en Ukraine : les agriculteurs continuent de travailler malgré les risques

En Ukraine, comme ailleurs, le mois d’août est celui des moissons. Pour les agriculteurs locaux, c’est aussi celui des dangers. Régulièrement, des engins agricoles sautent sur des mines cachées dans les champs. Malgré les risques, des ouvrières poursuivent leur récolte d’aubergines, à seulement quelques kilomètres du front.

"On a perdu beaucoup d'argent"

Le conflit menace la vie des travailleurs agricoles, et met aussi en péril leurs activités. Dans les bombardements de ces derniers mois, un agriculteur dit avoir perdu plus de 30 hectares de blé. "L’an prochain, je risque de ne plus du tout avoir de blé", regrette-t-il, mercredi 17 août. "On a perdu beaucoup d’argent, cela ne peut pas durer longtemps. Mais cela ne dépend pas de nous, ce sont aux autorités de s’entendre", affirme une maraîchère. En Ukraine, le secteur de l’agriculture emploie un habitant sur cinq et représente 40 % des exportations.