Guerre en Ukraine : la Russie bloque le transport des céréales ukrainiennes

FRANCEINFO

Des navires remplis de céréales, prêts pour l'exportation, sont bloqués à quai, à Tchornomorsk, en Ukraine. Selon le président Volodymyr Zelensky, ils seraient 176 à ne pas pouvoir larguer les amarres, avec à leur bord plus de deux millions de tonnes de céréales. Depuis samedi 29 octobre, la Russie a décidé de suspendre l'accord qui permettait l'exportation de céréales ukrainiennes, à la suite d'une attaque subie par sa flotte en mer Noire.

La Somalie risque la famine

Un prétexte, selon certains observateurs, pour faire pression sur la communauté internationale. Si le blocus devait perdurer, les conséquences sur la sécurité alimentaire des pays les plus pauvres et les plus dépendants au blé ukrainien pourraient être catastrophiques. La Somalie, qui dépend à 100 % du blé ukrainien, fait déjà face à une crise alimentaire qualifiée d'historique. Le pays risque la famine. La situation pourrait aussi devenir critique en République démocratique du Congo, au Rwanda ou encore au Soudan.