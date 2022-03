Guerre en Ukraine : l'Union européenne vient en aide aux agriculteurs, touchés par la hausse des prix des céréales

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix des céréales ont déjà augmenté. Les pays de l'Union européenne cherchent donc à devenir indépendants en matière agricole. La Commission européenne doit valider aujourd'hui des mesures d'urgence pour renforcer cette autonomie. "L'Union européenne va débloquer des aides directes pour les agriculteurs", rapporte le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles (Belgique) pour le 8 Heures de France 2, mercredi 23 mars. Une enveloppe allant jusqu'à 500 millions d'euros devrait ainsi être décidée.

"Pas de risque de pénurie en Europe"

"La Commission va également annoncer des aides spécifiques pour les éleveurs de porcs, notamment sur le stockage de l'alimentation pour animaux. Et puis pour doper la production, Bruxelles va autoriser des dérogations pour produire sur les jachères, ces terres qui sont aujourd'hui non exploitées", poursuit le journaliste, qui ajoute que "l'Union européenne assure qu'il n'y a pas de risque de pénurie en Europe dans les prochains mois, mais l'idée est d'assurer la sécurité alimentaire à plus long terme et d'éviter des pénuries dans d'autres régions du monde". Toutefois, l'UE "s'était engagée dans une stratégie de verdissement des pratiques, avec une possible baisse des rendements", nuance Julien Gasparutto.