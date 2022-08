Grippe aviaire : un cas détecté dans un élevage de dindes de la Somme

Depuis novembre, la France a recensé plus de 1 300 foyers d'influenza aviaire, entraînant l'abattage de presque 20 millions de volailles sur le territoire.

Plus de 1 000 cas ont été recensés en moins d'un an. Un cas de grippe aviaire a été détecté à Feuillères (Somme) dans un élevage de dindes, entraînant l'abattage de quelque 8 000 dindes présentes sur l'élevage, a annoncé lundi 1er août la préfecture de la Somme.

"Un premier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène" a été confirmé samedi dans cet élevage de la Somme, a précisé dans un communiqué la préfecture, précisant que pour éviter tout risque de diffusion du virus à d'autres élevages, "des zones réglementées de protection et de surveillance ont été mises en place dans un rayon de 3 à 10 km". Dans ces périmètres, "tous les lieux de détention de volailles et d'oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques", notamment l'interdiction des "mouvements de volailles et d'oiseaux captifs".

Depuis novembre, la France a recensé plus de 1 300 foyers d'influenza aviaire dans des élevages, entraînant l'abattage de presque 20 millions de volailles sur le territoire. En comparaison, lors du dernier épisode de grippe aviaire en 2020-2021, le pays comptait près de 500 foyers et 3,5 millions de volailles avaient été abattues. L'influenza aviaire a un caractère saisonnier du fait que le virus soit transmis par des oiseaux migrateurs venant d'Asie. L'épizootie commence généralement à se développer en octobre en Europe et se poursuit jusqu'au mois d'avril.