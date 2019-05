Gironde : les bruits de la campagne bientôt au patrimoine national ?

Le bruit des cloches, le meuglement des vaches, le grouinement du cochon, autant de bruits caractéristiques de la campagne que le maire de Gajac, en Gironde, souhaite protéger. "Il y a des gens qui ne supportent pas, qui font des procès, et malheureusement, la justice leur donne raison", explique ainsi Bruno Dionis du Séjour. Lui n'est en conflit avec personne, mais il aimerait empêcher toute possibilité de procès contre les propriétaires d'animaux.

Des querelles vieilles comme le monde

La solution serait ainsi d'inscrire ces bruits au patrimoine national. Un cri d'amour pour la campagne, soutenu par les habitants de Gajac. "Tous les bruits, nous les connaissons parfaitement, et ils ne nous dérangent nullement", souligne Roseline, une habitante du village. En clair, la campagne, on l'aime ou on la quitte. Ces questions ne sont en revanche pas nouvelles : les querelles de voisinage à propos des bruits d'animaux existent depuis plusieurs décennies.

