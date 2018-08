Fraises et abricots : les consommateurs sont déçus du goût

Les fruits stars de l'été, la fraise et l'abricot, ont baissé en qualité cette année 2018. L'association nationale de défense des consommateurs a organisé un test à l'aveugle auprès de 900 personnes et le résultat est criant : 68% des Français ne sont pas satisfaits par le goût des fraises et 58% par celui des abricots. L'enquête démontre également que le prix n'a pas d'impact avec l'appréciation de la qualité perçue. Par exemple, la fraise préférée est la Ciflorette et la moins appréciée la Gariguette, mais les deux sont vendues au même prix.

L'utilisation de pesticides dégrade la qualité des fruits

Selon le jardinier en chef du domaine de Versailles (Yvelines), les cueillettes ont été trop hâtives et les traitements des vergers trop chimiques. "Lorsqu'un arbre n'a pas l'habitude de lutter naturellement contre les insectes parce qu'on le fait à sa place, il change ses habitudes, transforme son apparence, se fragilise et même les fruits en subissent les conséquences", explique-t-il. L'association de consommateurs, elle, recommande aux acteurs de la filière d'améliorer le choix des variétés, les conditions de transport et de conservation.

