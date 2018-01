Feuilleton : saveurs corsées (1/5)

Dans le village d'Appietto (Corse-du-Sud), au pied du mont Gozzi, se prépare une fête pas comme les autres. Les producteurs corses s'apprêtent à ouvrir ce marché qui n'a lieu qu'une fois par an. De vrais produits corses fabriqués ici, dans la région d'Ajaccio (Corse-du-Sud), comme du fromage, de la charcuterie, du vin, de la farine de châtaignes ou encore du nougat. Des fabrications qui ont nécessité jusqu'à un an de travail. Dans cette ferme d'Appietto, les brebis rentrent pour la traite du soir. Tous les jours, Cécile Ferrucci transforme le lait en fromage, mais les brebis, c'est son mari Alain qui s'en occupe.

Des porcs élevés plus d'un an en semi-liberté

Pour préparer le marché d'Appietto, Lionel Moretti prend la direction de ses châtaigniers, autour de Bocognano (Corse-du-Sud). Objectif : ramasser les dernières châtaignes de l'année pour en faire de la farine. Son frère a une première mission : préparer le terrain. La suite se fait en famille, avec le père et les enfants, parfois même les amis. Toujours attaqués par un parasite qui sévit depuis plusieurs années, les arbres ont subi en plus la sécheresse : la châtaigne n'a pas grossi suffisamment. Les châtaignes ne régalent pas que les hommes, mais aussi les porcs. Ici, les animaux sont nourris pendant plus d'un an en semi-liberté, quand les porcs industriels sont élevés deux fois moins longtemps. Mais il reste encore du travail à l'atelier de transformation. Il faut mettre les bouchées doubles avant l'ouverture du marché.

Le JT

Les autres sujets du JT