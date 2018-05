Farmbot, le robot qui jardine

Dans les années 60, l'agriculture intensive se développe pour nourrir trois milliards d'êtres humains. Farmbot allie agriculture biologique et technologie. Farmbot a une tête qui peut changer d'outils selon ses tâches : arroser, planter, analyser l'humidité du sol ou enterrer les mauvaises herbes pour mieux les étouffer. Il s'adapte aux surfaces d'un petit potager ou d'une exploitation potagère.

Un robot connecté

Farmbot est autonome. Il se charge de tout et il est connecté. Quand la cueillette est prête, une alerte est envoyée sur smartphone. Il travaille sept jours sur sept, 24 heures sur 24, qu'il vente qu'il pleuve, qu'il fasse jour ou nuit. Et il peut être alimenté par une source d'énergie renouvelable.

De plus, Farmbot est une révolution open source. Les logiciels de Farmbot, les sources des plans et les composants sont gratuits et ouverts à tous. On peut donc monter, réparer et fabriquer soi-même son robot. Farmbot a été conçu en Californie, mais peut être fabriqué n'importe où. Son prix : 3 800 euros.